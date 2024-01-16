На Украине приняли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

Верховная Рада приняла документ о создании электронного реестра военнообязанных

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект № 10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом», — сказано в публикации.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», в документе указана норма, согласно которой, реестр будет собирать всевозможные данные на граждан без их согласия. Отмечается, что Главное научно-экспертное управление Рады раскритиковало это положение. Управление заявило, что информация, собранная госорганами на известные украинцам цели, теперь будет по умолчанию обрабатываться другими органами, в том числе военкоматами.