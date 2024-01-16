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19:01, 16 января 2024Интернет и СМИ

На украинском телевидении показали карту с российским Крымом

В эфире украинского телемарафона «Единые новости» показали карту России с Крымом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В эфире украинского телемарафона «Единые новости» (укр. «Єдині новини») показали карту Российской Федерации, на которой был обозначен Крым. Трансляция марафона доступна на YouTube.

Кадр с российским Крымом появился в сюжете, посвященном авариям на теплотрассах. Диктор сообщила, что с этой проблемой сталкиваются жители многих городов России. В этот момент на экране появилась карта страны. На ней полуостров Крым был обозначен как часть России.

Ранее ведущая «Би-би-си» Кэтрин Бьяруанга случайно назвала президента США Джо Байдена президентом Украины. Она рассказывала о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

Украинский телемарафон — информационная программа, запущенная на Украине в феврале 2022 года после начала российской специальной военной операции. Трансляция программы ведется круглосуточно.

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