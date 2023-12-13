На «Би-би-си» Байдена назвали президентом Украины

Ведущая «Би-би-си» Бьяруанга по ошибке назвала Байдена президентом Украины

Ведущая «Би-би-си» Кэтрин Бьяруанга по ошибке назвала президента США Джо Байдена президентом Украины в выпуске новостей. На это обратил внимание телеканал «360», опубликовав отрывок в Telegram.

В выпуске говорилось о визите Владимира Зеленского в Вашингтон. «На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины Джо Байден заявил...» — оговорилась ведущая.

Ранее сообщалось, что Зеленский столкнулся в США с холодным приемом. Как отметило Bloomberg, президент Украины уехал из Вашингтона, не получив гарантий дальнейшей финансовой помощи от Соединенных Штатов.

Зеленский прибыл в США 11 декабря. Он раскритиковал Конгресс за промедление с тем, чтобы поставить Украине новую военную помощь. Незадолго до этого в Конгрессе выступили против продолжения военной помощи Киеву. Так, например, глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у Соединенных Штатов могут закончиться средства на это.