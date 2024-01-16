На Западе назвали аргументы против финансовой помощи Украине

Фицо: выделение Украине 50 млрд евро повлечет потери в ВСУ и усиление России

Выделение 50 миллиардов евро Украине не приведет к желаемому Киевом результату, за этим последуют усиление переговорных позиций России и тысячи ненужных военных потерь, в том числе среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Против передачи крупного финансового транша Евросоюза (ЕС) высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

«Что произойдет, если мы выделим Украине 50 миллиардов евро, пересмотрим бюджет ЕС и дадим Украине существенно больше, чем некоторым членам ЕС... 50 миллиардов евро помощи [повлекут] сотни военных потерь с обеих сторон, русские по-прежнему будут контролировать Донецкую и Луганскую области, разумеется, не будет продвижения к Крыму и переговорная позиция России улучшится», — высказался Фицо.

По словам западного политика, вместо этого ЕС следовало бы прислушаться к позиции Венгрии, которая предлагает выделение финансовой помощи «раздельно и по годам», а не единовременно.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации из-за активного наступления российских военных. Он также признал, что контрнаступление украинских войск не принесло ожидаемых результатов.