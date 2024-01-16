В НАТО заявили об активном наступлении России на Украине

Столтенберг: Россия активно наступает на Украине, нельзя ее недооценивать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелой ситуации из-за активного наступления российских военных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

Столтенберг описал текущую ситуацию как тяжелую для украинских военных. Он также признал, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов.

«Мы видим, как Россия сейчас наращивает [силы]. В целом Россия серьезно атакует. Это серьезно, мы не должны недооценивать Россию», — заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил о готовности помочь потратить деньги членов альянса на Украину в случае, если те не знают иного способа использования бюджетных оборонных средств.