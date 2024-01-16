Nature Nanotechnology: разработаны нанороботы против рака мочевого пузыря

Ученые Института биоинженерии Каталонии разработали работающих на мочевине нанороботов, которые успешно уменьшили размер раковых опухолей мочевого пузыря у мышей на 90 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Наномашины представляют собой пористые сферы из кремнезема, на поверхности которых находятся различные молекулы, например, фермент уреаза. Уреаза — это белок, который расщепляет мочевину, а выделившаяся энергия используется для перемещения наночастиц. Другим важным компонентом является радиоактивный йод, который применятся для лечения опухолей.

В предыдущем исследовании ученые подтвердили, что способность нанороботов к самодвижению позволяет им достигать всех стенок мочевого пузыря. Эта особенность имеет преимущество по сравнению с нынешней процедурой, при которой после введения препарата непосредственно в мочевой пузырь пациент должен менять положение каждые полчаса, чтобы лекарство достигло всех стенок.

В новой работе исследователи выяснили, что нанороботы не только достигали опухоли, но и проникали в нее, усиливая действие радиофармпрепарата. При этом у них отсутствовали специфические антитела для распознавания раковых клеток. Оказалось, что нанороботы могут разрушать внеклеточный матрикс (окружающие клетки структуры) опухоли, локально повышая щелочность, что способствовало их накоплению в патологических тканях.