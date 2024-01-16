Среда обитания
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16:38, 16 января 2024Среда обитания

Назван наиболее пострадающий от изменения климата регион Земли

ВЭФ: наибольшие экономические потери от изменения климата понесет Азия

Фото: Jae C. Hong / AP

Наибольшие экономические потери от изменения климата к 2050 году понесет Азия. Регион Земли, который сильнее всего пострадает от глобального потепления, назвали аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ), чье исследование было опубликовано на сайте организации.

По данным экспертов, общие экономические потери Азии от климатических изменений могут составить 3,5 триллиона долларов. Второе и третье место в списке наиболее пострадавших регионов заняли Европа и Южная Америка — ущерб для них оценили в 2,6 и 2,2 триллиона долларов соответственно. Общий же объем экономических потерь для всех регионов к 2050 году составит 12,5 триллиона долларов.

Исследователи также отметили, что климатические изменения будут стоить жизни 14,5 миллиона человек. Самыми опасными природными бедствиями станут наводнения и засухи — потери от них в ближайшие 26 лет могут составить 8,5 миллиона и 3,2 миллиона человек соответственно. Наиболее же экономически разрушительными станут волны аномальной жары — финансовый ущерб от них составит 7,1 триллиона долларов. Помимо них, серьезный урон нанесут засухи (3,2 триллиона долларов) и потопы (1,6 триллиона долларов).

Ранее авторы доклада из сборника Агентства стратегических инициатив назвали неожиданные плюсы для России от изменения климата.

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      Полина Кислицына
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