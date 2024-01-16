Названы неожиданные выгоды России от изменения климата

Доклад АСИ: Россия сможет извлечь выгоды от глобального потепления

Россия может получить преимущества от глобального потепления. Неожиданные выгоды, которые страна способна извлечь от данных процессов, назвали авторы доклада из сборника Агентства стратегических инициатив (АСИ), пишет РБК.

По словам научного руководителя Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Бориса Порфирьева и директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимира Катцова, изменение климата потенциально может привести к положительным последствиям для России, таким как рост ценности ее природных активов — водных, почвенных и лесных ресурсов. Помимо этого, могут улучшиться перспективы развития производств ресурсной экономики и их продукции, в частности водоемкой, включая зерновые и металлы. Ученые отметили, что при возникновении дополнительного спроса на них Россия сможет ускорить темпы роста ВВП без угрозы для устойчивости национальных водных ресурсов.

Третий плюс от глобального потепления, упомянутый исследователями — больше возможностей для России для производства экологически чистых продуктов и экотуризма, которые, как и в случае с развитием водоемких производств, будут способствовать увеличению числа рабочих мест и экономическому росту. При этом эксперты отметили, что для того чтобы вышеуказанные сценарии реализовались, понадобятся «своевременные и масштабные инвестиции».

В числе других возможных положительных последствий изменения климата для России — рост продуктивности сельского хозяйства нечерноземных регионах благодаря увеличению теплообеспеченности культур, биоклиматическому потенциалу и запасам органического углерода в пахотных почвах, который благоприятно влияет на их урожайность. Кроме того, увеличение за счет глобального потепления периода навигации практически по всем крупным рекам страны может поспособствовать развитию речного судоходства и увеличению объема грузоперевозок речным транспортом, однако климатические изменения вместе с тем могут привести к такому негативному последствию, как изменение в русловых процессах. Наконец, за счет таяния льдов удлинится период навигации по Северному морскому пути, но при этом ученые подчеркнули, что необходимость в сохранении и поддержании ледокольного флота никуда не пропадет — условия навигации по-прежнему будут сложными.

Ранее мнение о том, что Россия может извлечь выгоду из изменения климата, высказал ученый Александр Лобусев. Он убежден, что, наряду с вышеописанными преимуществами, благодаря глобальному потеплению в России удастся сократить отопительный сезон.