Названы неожиданные плюсы от изменения климата для России

Ученый Лобусев: экономика России выиграет от изменения климата

Изменение климата, вопреки распространенному мнению о его однозначно негативном влиянии, повлечет ряд позитивных последствий для России. Неожиданные плюсы этого процесса назвал проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам ученого, изменение климата повлечет за собой сокращение отопительного сезона, появление новых путей водного сообщения, а также новых перспектив для развития сельскохозяйственной отрасли.

«В России две трети — вечная мерзлота, то есть мы холодная страна. С этим связывают основные риски, но, кроме этих рисков, мы имеем огромные преимущества этого потепления: Севморпуть открывается практически, отопительный сезон снижается — на день, на два, на три, на пять, затраты в целом по стране на отопление тоже снижаются. У нас все выше и выше к полярному кругу нерискованное земледелие приближается, по крайней мере, точно животноводство. Здесь есть и плюсы», — убежден Лобусев.

Эксперт также отметил, что деятельность человека незначительно влияет на глобальные изменения климата и назвал спекуляцией суждения, которые пытаются доказать обратное. «Россия является очень большой составной частью нашей планеты, и говорить о какой-то уникальности, как сейчас начали, что в России больше всего теплеет и так далее — это спекуляция. Вспомните, что творилось этим летом в Западной Европе и в Южной Европе? Там 40 градусов было просто за счастье ночью, поэтому говорить о какой-то аномальности в России не приходится. Глобально вклад человечества в климатические изменения носит одну сотую, а то и одну тысячную процента от происходящих изменений. Сейчас в целом планета вступила по большой волне, по большой синусоиде у нас идёт в сторону похолодания на самом деле. А этот всплеск имеет столетний характер», — пояснил ученый.

Ранее представитель ВОЗ по вопросам изменения климата назвал число людей, испытывающих влияние глобального потепления.