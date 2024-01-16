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11:47, 16 января 2024Ценности

Названы самые стильные знаменитости 2023 года

В топ самых стильных знаменитостей 2023 года от The Cut попал Тимоти Шаламе

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Модные обозреватели The Cut назвали самых стильных знаменитостей 2023 года. Ежегодный список, который впервые начали составлять в 1940 году, опубликован на сайте издания.

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7 мая 2019

Выяснилось, что в топ попали 15 инфлюэнсеров, среди которых актеры Тимоти Шаламе и Хью Грант, певцы Гарри Стайлс и Луис Мигель, юрист Амаль Клуни, дизайнер Сабин Гетти, художницы Сэцуко Клоссовска де Рола и Синди Шерман, модель Тали Леннокс, актрисы Хари Неф, Мишель Йео и Яра Шахиди, а также бейсболист Дейон Сандерс, исполнитель T.O.P и светская львица Эмма Тинн.

В декабре редакторы издания WWD перечислили худшие наряды звезд в 2023 году. Первым в рейтинге с самым неудачным внешним видом оказался американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон, который посетил премию «Оскар» в атласном пиджаке персикового цвета. К нему присоединился, как утверждают специалисты, музыкант Джаред Лето в костюме кота на балу Met Gala.

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