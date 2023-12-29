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15:51, 29 декабря 2023Ценности

Перечислены худшие наряды звезд в 2023 году

WWD: наряд Дуэйна «Скалы» Джонсона с персиковым пиджаком стал худшим в 2023 году

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Редакторы издания WWD перечислили худшие наряды звезд в 2023 году. Соответствующий список появился на их официальном сайте.

Первым в рейтинге с самым неудачным внешним видом оказался американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон, который посетил премию «Оскар» в атласном пиджаке персикового цвета. К нему присоединился, как утверждают специалисты, музыкант Джаред Лето в костюме кота на балу Met Gala.

Среди прочего, по мнению журналистов, выходившая в свет британская актриса Флоренс Пью в сером мешковатом платье с разрезом выбрала неподходящий ее фигуре наряд. В свою очередь, певец Сэм Смит на премии Brit Awards в костюме с юбкой и в ботильонах с длинными массивными каблуками также удивил журналистов.

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Вдобавок эксперты отметили немецкую супермодель Хайди Клум в блестящем мини-платье, декорированном перьями, на церемонии вручения «Золотого глобуса». Завершила список американская певица Доджа Кэт и ее необычный образ красного цвета на показе бренда Schiaparelli Couture.

В ноябре эксперты платформы Lyst назвали самый популярный модный бренд в мире в 2023 году. Согласно исследованию, лидирующую позицию вновь занял итальянский бренд Miu Miu.

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      Екатерина Ештокина
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