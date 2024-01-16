Неизвестный проник в квартиру 87-летней россиянки и попытался изнасиловать ее

В Ленобласти неизвестный избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку

В Ленинградкой области неизвестный попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Piter.TV.

По данным издания, 15 января в полицию обратилась социальная работница из города Сланцы. Она сообщила, что в квартиру пожилой женщины на улице Чкалова проник мужчина: он избил ее и попытался надругаться.

Потерпевшую увезли на скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомами. По факту произошедшего возбуждено дело.

Отмечается, что нападавшему около 30 лет, на нем была надета куртка синего цвета и темная шапка.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде мигрант забрался в квартиру к местной жительнице и попытался ее изнасиловать.