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21:09, 16 января 2024Культура

Нетрезвая Волочкова послала журналиста по прилете в Москву

Нетрезвая Волочкова послала журналиста в аэропорту после возвращения с Мальдив

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова, будучи в нетрезвом состоянии, послала журналиста после прилета с Мальдивских островов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Репортеры встретили танцовщицу в московском аэропорту — артистка появилась в окружении охранников, которые фонарями светили в журналистов, мешая им работать, и, по данным издания, еле выговаривала слова.

Балерина отметила, что своим творчеством «светит для России», а также добавила, что ее концерты хотят отменить. Когда репортер поинтересовался у Волочковой, выпивала ли она в самолете, а также напомнил, что в последнее время танцовщица часто появляется на публике в нетрезвом виде, балерина обматерила и послала его, после чего взяла охранника под руку и покинула помещение.

Ранее Волочкова решила обратиться в полицию после появления в интернете скандального видео с ее участием, на котором российский актер Никита Джигурда стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини.

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      Анастасия Астахова
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