Волочкова решила обратиться в полицию из-за видео со стянутыми штанами

Shot: Волочкова решила обратиться в полицию из-за публикации видео с Джигурдой

Балерина Анастасия Волочкова решила обратиться в полицию после появления в интернете скандального видео с ее участием, на котором российский актер Никита Джигурда стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Артистка намерена подавать заявление на знакомого, который слил кадры в сеть. Отмечается, что Волочкова хочет добиться возбуждения уголовного дела по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). «У меня есть информация о том, что данное видео было снято большое время тому назад. Человек, в настоящее время находящийся в Прибалтике, нарушил право на частную жизнь, то есть без согласия Анастасии он осуществил видеозапись, без согласия Анастасии он выложил данное видео в сеть», — заявил адвокат балерины Роман Попов.

Ранее Джигурда прокомментировал скандальное видео. Артист объяснил происходящее на кадрах закрытой репетицией спектакля для взрослых.

Волочкова и Джигурда оказались в центре скандала из-за появившегося в сети видео. На опубликованном в анонимном Telegram-канале ролике видно, как пара танцует, а в какой-то момент Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина при этом не сопротивляется и с улыбкой разводит руками. После этого актер несколько раз схватил Волочкову за грудь.