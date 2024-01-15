Джигурда прокомментировал скандальное видео со стянутыми с Волочковой штанами

Джигурда заявил о сливе видео, на котором он стягивает с Волочковой штаны

Российский актер Никита Джигурда прокомментировал скандальное видео с балериной Анастасией Волочковой, на котором он стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист объяснил происходящее на кадрах закрытой репетицией спектакля для взрослых. Актер также добавил, что видеоролик был слит в сеть неизвестными без разрешения.

«Слил тот, кто год назад снимал эту шедевральную репетицию. Участники голой вечеринки зажигали по горизонтали, а мы (за год до них) засаживаем по вертикали», — написал артист.

Ранее Волочкова и Джигурда оказались в центре скандала из-за появившегося в сети видео. На опубликованном в анонимном Telegram-канале ролике видно, как пара танцует, а в какой-то момент Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина при этом не сопротивляется и с улыбкой разводит руками. После этого актер несколько раз схватил Волочкову за грудь.