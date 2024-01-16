Среда обитания
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13:28, 16 января 2024Среда обитания

Из-за прорыва трубы больше десятка россиян обварили ноги

16 жителей Нижнего Новгорода обварили ноги из-за прорыва трубы

Больше десятка жителей Нижнего Новгорода обварили ноги из-за прорыва трубопровода. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «112».

В результате аварии на теплотрассе, по сведениям Mash, пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Они госпитализированы с ожогами ног и рук первой и второй степени. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода.

Из-под заснеженного асфальта фонтанирует кипяток. Улицы затянуты клубами пара. Как передает телеканал «360», без тепла остается 20 многоквартирных домов, где проживает более трех тысяч человек. На участке проводятся ремонтные работы, их должны завершить не позднее 16:00.

Ранее в другом российском городе, Орле, из-за коммунальной аварии кипятком затопило учебный класс. Во время урока из розеток и ламп неожиданно полилась вода, а кабинет заволокло паром.

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      Виктория Клабукова
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