В российской школе класс затопило кипятком

В Орле кипятком затопило школьный кабинет во время урока

В лицее №40 Орла во время урока затопило школьный кабинет. Об этом сообщает «Подъем».

Родители школьников в понедельник, 15 января, рассказали, что во время занятий из розеток и ламп неожиданно полился кипяток, а кабинет заволокло паром. Находившихся в классе детей отпустили домой.

В мэрии города сообщили, что инцидент произошел из-за коммунальной аварии, задевшей два квартала — 47 многоквартирных домов и два детских сада. В настоящее время практически во всех зданиях восстановили отопление, заявили в городской администрации.

Авария произошла из-за гидроудара, возникшего из-за скачка электроэнергии. В мэрии заверили, что проблему в школе решили очень быстро — устранили течь, закупили материалы, поменяли стояк и запустили отопление.

Отопление в части домов запустили в понедельник, 15 января, и в ночь на вторник, 16 января. На сегодняшний день без него остаются два дома.

Ранее пар появился в квартирах жителей Новосибирска из-за прорыва труб. Жители дома пожаловались на появившуюся из-за повышенной влажности плесень и воду, стекающую по стенам.