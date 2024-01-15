Квартиры россиян превратились в тропики

В квартирах жителей Новосибирска из-за прорыва труб образовались пар и плесень

В квартирах жителей Новосибирска из-за прорыва труб образовался пар, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам жителей дома 3 на 1-м переулке Римского-Корсакова, из-за прорыва в декабре 2023 года начал намокать пол между первым и вторым этажом, а в настоящее время дыра в трубе разрослась до размера в три пальца. В квартирах новосибирцев очень тепло, при этом горячая вода течет по окнам. Из-за влажности отходит паркет, в некоторым местах появилась плесень.

При этом без отопления остаются десятки домов Левого берега, тогда как температура воздуха на улице составляет минус 23 градуса. Ранее Кировский и Ленинский районы города остались без электричества и отопления из-за аварии на теплотрассе. Сразу после аварии больницам и клиникам города пришлось временно приостановить работу.