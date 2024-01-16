Образ Селены Гомес на премии «Эмми» обругали в сети словами «владелица борделя»

Пользователи сети обругали образ американской певицы и актрисы Селены Гомес словами «владелица борделя». Соответствующие комментарии и фото появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя исполнительница посетила церемонию вручения премии «Эмми». Для мероприятия знаменитость выбрала облегающее платье бренда Oscar de la Renta, оформленное сияющими бордовыми аппликациями и прозрачной сеткой между ними, открытые туфли в тон и массивное колье. В макияже звезды визажисты сделали акцент на губы, нанеся на них темно-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в высокий пучок, выпустив одну прядь у лица.

Читатели издания не оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Селена выглядит так, как будто владеет борделем», «Этот наряд слишком старит такую молодую девушку», «У нее отличная фигура, но это платье ей явно не идет. Оно как будто заставляет ее выглядеть намного больше, чем она есть на самом деле», «Это платье такое крошечное», «Очень странный образ», — возмущались они.

В декабре Селена Гомес вышла на улицу без макияжа и вызвала споры в сети. Папарацци запечатлели исполнительницу вместе с подругой во время прогулки по Беверли-Хиллз. Тогда звезда была одета в серый свитер, черные лосины и объемный плащ.

