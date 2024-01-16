Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 16 января 2024Бывший СССР

Офис Зеленского четыре года получал искаженные отчеты о публикациях СМИ

Bihus: отчеты о публикациях СМИ для офиса Зеленского систематически искажались

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Компания, ответственная за мониторинг медиаповестки для офиса президента Владимира Зеленского и правительства Украины, систематически искажала свои отчеты. К такому выводу пришли журналисты украинского издания Bihus.Info.

В аналитических записках для офиса Зеленского часто используется оценочный язык, неуместный в официальных документах: «Так, например, в отчете, который касался разбора упоминаний телемарафона “Единые Новости”, некоторых критиков марафона аналитики называли “порохоботами”». Это способствует формированию у читателя ощущения, что власть на Украине атакуют, а критические материалы "раскручиваются"», — отмечается в исследовании.

Последние четыре года офис президента Украины получал отчеты о публикациях СМИ от компании «Медиатека», принадлежащей депутату Верховный Рады от партии «Слуга народа» Александру Мариковскому. В 2023 году за аналитическую деятельность компания получила из бюджета почти 10 миллионов гривен (более 23 миллионов рублей).

Ранее лидера украинского государства предостерегли от попытки насильно удержаться у власти за счет боевых действий. Турецкий журналист Эрхан Алтыпармак считает, в будущем Зеленский заплатит высокую цену за свои мелкие расчеты.

Bihus.Info — заблокировано за «публикацию недостоверной информации» о ситуации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Латвия высылает из страны русскоязычных. Почему власти решили избавиться от сотен русских пенсионеров?

      «Рома» объявила имя нового главного тренера после увольнения Моуринью

      Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте

      Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Как на свою замену отреагировал Васильев?

      Силовики установили личность грозившегося поджечь склад Wildberries сотрудника

      В Госдуме предложили вернуться к использованию потребительской корзины

      Кличко обвинил власти Украины в притеснении критикующих ее СМИ

      Европа столкнулась с рекордным количеством желающих дать ей в долг

      Офис Зеленского четыре года получал искаженные отчеты о публикациях СМИ

      На Украине приняли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости