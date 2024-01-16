Офис Зеленского четыре года получал искаженные отчеты о публикациях СМИ

Bihus: отчеты о публикациях СМИ для офиса Зеленского систематически искажались

Компания, ответственная за мониторинг медиаповестки для офиса президента Владимира Зеленского и правительства Украины, систематически искажала свои отчеты. К такому выводу пришли журналисты украинского издания Bihus.Info.

В аналитических записках для офиса Зеленского часто используется оценочный язык, неуместный в официальных документах: «Так, например, в отчете, который касался разбора упоминаний телемарафона “Единые Новости”, некоторых критиков марафона аналитики называли “порохоботами”». Это способствует формированию у читателя ощущения, что власть на Украине атакуют, а критические материалы "раскручиваются"», — отмечается в исследовании.

Последние четыре года офис президента Украины получал отчеты о публикациях СМИ от компании «Медиатека», принадлежащей депутату Верховный Рады от партии «Слуга народа» Александру Мариковскому. В 2023 году за аналитическую деятельность компания получила из бюджета почти 10 миллионов гривен (более 23 миллионов рублей).

Ранее лидера украинского государства предостерегли от попытки насильно удержаться у власти за счет боевых действий. Турецкий журналист Эрхан Алтыпармак считает, в будущем Зеленский заплатит высокую цену за свои мелкие расчеты.

Bihus.Info — заблокировано за «публикацию недостоверной информации» о ситуации на Украине.