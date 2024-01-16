DikGAZETE: Зеленский пожалеет о попытке сохранить власть за счет боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский в будущем пожалеет о том, что пытался сохранить власть за счет продолжения конфликта в стране, предрек журналист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По мнению автора материала, Запад продолжает обманывать Киев и своей небольшой военной и финансовой помощью лишь пытается убедить Украину, что «не предадут».

«Только Владимир Зеленский продолжает играть в эти игры. Пытаясь сохранить свое кресло за счет незначительной поддержки Запада, он, возможно, в будущем заплатит высокую цену за свои мелкие расчеты», — заявил Алтыпармак.

Журналист считает, что Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фронте терпят очевидное поражение.

15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом с целью обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов. В ходе пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд украинский лидер вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева и попросил провести переговоры в европейской стране. Украина также высказала свою заинтересованность в участии Китая в «саммите мира».

