Устроившего секс-вечеринку священника арестовали за отказ помогать стриптизеру

Арестован польский викарий Змарзлы, устроивший секс-вечеринку для священников

В Польше арестован викарий Томаш Змарзлы, устроивший секс-вечеринку для католических священников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 31 августа 2023 года в польском городе Домброва-Гурнича. Около часа ночи секс-работник, который также участвовал в веселье, потерял сознание. Когда на место происшествия приехала скорая помощь, участники вечеринки отказались впускать медиков. Тем удалось попасть внутрь лишь после вмешательства полиции.

Змарзлы подозревают в сексуальном насилии и преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. Его также обвиняют в отказе помогать пострадавшему в ситуации, которая могла представлять угрозу его жизни или причинить серьезный ущерб здоровью.

Согласно записи телефонного звонка в экстренные службы, которую опубликовала польская пресса, секс-работник потерял сознание после употребления наркотического вещества на основе гидроксибутирата натрия, также известного как бутират.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года епископ епархии Сосновеца Гжегож Кашак лишил Змарзлы сана, запретил ему проводить службы и жить в приходском доме, где проходила секс-вечеринка. Спустя несколько дней Ватикан отправил Кашака в отставку.