Павла Волю раскритиковали за шутку об изнасиловании

Пользователи соцсетей раскритиковали Павла Волю за шутку о спящей женщине

Пользователи соцсетей раскритиковали комика и телеведущего Павла Волю за шутку об изнасиловании, которая прозвучала на его концерте. Отрывок из выступления опубликовали в соцсети X.

«Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась уже — "чучух-чучух, чучух-чучух"», — сказал юморист. Фрагмент концерта был включен в анонс ТВ-версии выступления, которую показали на ТНТ 12 января. Воля опубликовал анонс в своей группе во «ВКонтакте», а также в Telegram и Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Да вы совсем там уже *** [сошли с ума] в своих Comedy», «Мерзко», «Он сейчас в проморолике своего тура говорит о том, что девушку можно изнасиловать спящей и она получит удовольствие?», «И ни у кого ничего не щелкнуло, и эту шутку вынесли в анонс», — осудили Волю пользователи X.

По данным издания «Палач», негативные комментарии о шутке также были опубликованы под постом в Instagram-аккаунте, посвященном шоу Stand Up на ТНТ. Утверждается, что позднее эта запись была удалена.

В декабре 2022 года жительница Казахстана Балауса Толеген пожаловалась на то, что ее фото без разрешения было показано в Comedy Club. В ходе передачи Павел Воля прокомментировал снимок девушки, назвав ее «чем-то между мечтой и долбанько». Толеген впоследствии заявила, что готовится подавать в суд и прежде всего хочет добиться от комика извинений.