Среда обитания
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12:01, 16 января 2024Среда обитания

Первая половина января в Москве оказалась одной из самых холодных

Первая половина января в столице вошла в число самых холодных за 75 лет

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Первая половина января 2024 года в Москве стала одной из самых холодных за последние 75 лет. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На метеостанции ВДНХ в столице средняя суточная температура за прошедшие числа января составила минус 15,8 градуса. Более холодная погода была в Москве только в 1950, 1963 и 1987 годах. Рекордные морозы в первой половине января были в 1950 году, тогда средняя суточная температура воздуха достигла минус 23 градусов.

Шесть ночей этого месяца температура понижалась до отметок ниже минус 30 градусов. Позднякова указала, что в 2024 году в Москве не было ни одной ночи с подобной температурой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура в Москве на Крещение может подняться до плюсовых отметок. Днем 19 января ожидается до минус четырех — плюс одного градуса, ночью — минус три-пять градусов.

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      Мария Черкасова
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