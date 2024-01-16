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12:21, 16 января 2024Россия

Песков анонсировал встречу Путина с муниципальными служащими

Песков: президент Путин проведет встречу с муниципальными служащими

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин 16 января проведет встречу с муниципальными служащими, которые принимают участие в форуме «Малая родина — сила России». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня большую часть рабочего дня президент посвятит общению с главами муниципальных образований субъектов России, тех, которые принимают участие во Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России", вчера они начали работу, было много материалов информационных на этот счет», — сказал он.

По словам представителя Кремля, подобные беседы являются очень ценным источником информации о имеющихся проблемах, об их оценке, а также о мерах поддержки.

Ранее сообщалось, что Путин перед Рождеством в Ново-Огарево встретился с семьями героев, которые не вернулись со специальной военной операции. По словам Пескова, в Москве для них была организована специальная культурная программа — посещение различных выставок, представлений, а также других праздничных мероприятий.

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      Никита Абрамов
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