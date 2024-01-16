Платье популярной актрисы на «Эмми» сравнили с детским нагрудником

Популярная американская актриса и продюсер Обри Плаза пришла на церемонию вручения премии «Эмми» в наряде испанского бренда Loewe, который сравнили с детским нагрудником в Twitter.

39-летняя звезда сериала «Белый лотос» предстала перед папарацци в облегающем макси-платье на бретелях бледно-желтого цвета. Предмет гардероба обнажал спину знаменитости, а в области бюста был декорирован прямоугольным куском ткани, проколотым огромной золотистой булавкой.

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Снимки артистки с мероприятия привлеки внимание пользователей сети. «Выглядит так, словно она прикрепила на платье детский нагрудник», — отметил один из юзеров. «Почему она оделась как бумажный пакет для ланча?» — поинтересовался другой. «Кажется, что она надела пластинку плавленого сыра», — заявил третий комментатор.

Ранее пользователи сети обругали образ американской певицы и актрисы Селены Гомес на «Эмми» словами «владелица борделя». Для мероприятия знаменитость выбрала облегающее платье бренда Oscar de la Renta, оформленное сияющими бордовыми аппликациями и прозрачной сеткой между ними, открытые туфли в тон и массивное колье.