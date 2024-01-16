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20:44, 16 января 2024Среда обитания

Покупателям недвижимости предложили бесплатный военный самолет

Покупателям дома за £3,9 млн в Англии бесплатно достанется военный самолет

Фото: Savills

Британским покупателям недвижимости предложили бесплатный военный самолет при покупке дома в Англии. Получить жилье и необычный подарок можно за 3,9 миллиона фунтов стерлингов (433,5 миллиона рублей), сообщает The Times UK.

Речь идет о самолете Harrier II GR7. Эта модель — редкость, к настоящему моменту в мире осталось только восемь таких машин. Нынешний владелец заплатил за самолет 100 тысяч фунтов в 2008 году после того, как машину списали. Через несколько лет после покупки он обнес свой участок металлическим забором, из-за чего убрать самолет из сада будет нелегко — причина, по которой собственник решил оставить его новым хозяевам.

Самолет располагается на участке в четыре гектара в городе Петерсфилд в Восточном Хэмпшире.. Площадь самого дома, к которому он прилагается, составляет более 740 квадратных метров. Внутри жилья имеются шесть спален, а снаружи — пруд и дополнительная постройка с еще четырьмя спальнями.

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      Александра Качан
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