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18:59, 12 января 2024Среда обитания

Пара купила 400-летнюю крепость в Италии менее чем за два миллиона рублей

CNN: американская пара купила 400-летнюю крепость в Италии за 1,8 млн рублей

Фото: Tom Winter

Супруги из американского штата Колорадо стали хозяевами 400-летней крепости в Италии. Покупка обошлась паре в 19 тысяч евро (1,8 миллиона рублей), передает телеканал CNN.

За 18 лет брака американцы не раз бывали в Италии. Загоревшись идеей купить недвижимость в Европе, они нашли в интернете объявление о продаже крепости XVII века, переоборудованной в дом отдыха. Необычный лот располагался в средневековой туринской деревне Эксиллес с населением менее 300 человек. Искать владельцев местной достопримечательности покупателям пришлось на месте — точный адрес в объявлении указан не был. Долго думать супруги не стали и сразу же заключили сделку.

На ремонт новоприобретенного жилища ушло полгода и 94 тысячи долларов (8,3 миллиона рублей). Дом и прежде был пригоден для жизни, но пара решила его усовершенствовать: обновила отопительную систему, построила новую кухню и заменила лестницу.

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Влюбившись в местный колорит, американцы решили приобрести еще один домик в деревне. Однако им понадобилось время, чтобы привыкнуть к размеренному образу жизни итальянцев. Не устраивают граждан США также здешняя бюрократия и налоги. Туристическая виза позволяет супругам оставаться в Италии не дольше трех месяцев, однако переезжать в Европу они пока не планируют.

Ранее в Шотландии любителям рыбалки предложили купить средневековый замок. Сообщалось, что на территории старинного поместья стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов располагается озеро с лососем и форелью.

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      Виктория Клабукова
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