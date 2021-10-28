Любителям лосося предложили купить старинный замок

В Шотландии выставлен на продажу замок с собственным озером для ловли форели и лосося

Уникальный замок Карестон (Careston) из кирпича, расположенный недалеко от города Данди в Шотландии и построенный в XIII веке, выставлен на продажу за 11,3 миллиона фунтов стерлингов (15,5 миллиона долларов). На территории замка есть собственное озеро с лососем и форелью для любителей рыбалки, передает издание Daily Mail.

В предложении о продаже указано, что замок принадлежал одной семье последние 149 лет. Высота основного здания площадью 15 тысяч квадратных футов (1393,55 квадратных метра) составляет четыре этажа. На первом — четыре гостиных и библиотека, на втором — шесть спален и пять ванных комнат. На третьем этаже есть пять пустых комнат, которые можно превратить в дополнительные спальни или использовать для других целей. Кроме того, в замке можно встретить искусно украшенные камины, которые считаются одними из лучших в Шотландии.

Поместье включает также три фермерских дома и 213 акров (861,9 тысячи квадратных метра) леса. В 1872 году замок приобрел у графа Файфа тогдашний владелец льняной фабрики Джон Адамсон (John Adamson), и до настоящего времени здания и земля принадлежат его потомкам.

Ранее в США выставили на продажу дом на отдельном острове Дак-Леджес. В жилом здании нет душа и туалета и организованы всего две комнаты — спальня и кухня-гостиная. Зато из всех окон дома открывается вид на личный пляж и бескрайний Атлантический океан.