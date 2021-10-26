Появился шанс заселиться в дом потомков Гиннесса

В графстве Кент на юго-востоке Англии выставили на продажу за пять миллионов фунтов стерлингов (6,9 миллиона долларов или 483 миллиона рублей) дом Milgate House, который связан с семьей писательницы Джейн Остин и потомками пивовара Артура Гиннесса, чья компания создала также всемирно известную книгу рекордов. У желающих приобрести недвижимость появится шанс заселиться в особняк, построенный около 700 лет назад, который также является одним из самых уникальных объектов в Великобритании, пишет Mansion Global.

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Покупатель старинного дома получит в свое распоряжение около десяти тысяч квадратных футов (929 квадратных метров) жилплощади. В усадьбе девять спален с роскошными каминами, огромными окнами. В доме есть кабинет и гостиная, а лестница окружена необычными фресками. Снаружи дома раскинулся роскошный сад, к которому примыкают несколько хозяйственных построек, гостевой домик с четырьмя спальнями, теннисный корт, а поблизости можно заметить озеро.

Дважды владельцами Milgate House были рыцари, связанные с королевской семьей, а также семьей Джейн Остин, как удалось выяснить из исторических документов риелторам. За семь веков были среди хозяев недвижимости ученые, шпионы и пивовары. В 1970-х годах наследница Гиннесса леди Кэролайн Блэквуд купила дом вместе со своим мужем, лауреатом Пулитцеровской премии американским поэтом Робертом Лоуэллом.

Особняк построен из красного кирпича и внесен в список так называемой «Первой категории», который составляют лишь 2,5 процента из всех из 500 тысяч памятников культуры, истории и архитектуры Великобритании, согласно данным агентства «Историческая Англия» (Historic England).

Ранее британские СМИ сообщили, что любимое место английской писательницы Агаты Кристи в городке Торки пытаются застроить домиками для туристов. Достопримечательности местности и пейзажи на побережье Бэкон Коув (Beacon Cove) со скалами у залива Торбей нашли отражение на страницах известных романов о сыщике Эркюле Пуаро.