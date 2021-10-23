Раскрыта причина отказа Черногории в выдаче хозяина «Черкизона»

Черногория отказалась экстрадировать бывшего хозяина Черкизовского рынка («Черкизона») Тельмана Исмаилова и дала ему политическое убежище из-за решения прокуратуры Цюриха закрыть дело против предпринимателя об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила адвокат бизнесмена Марина Русакова.

«Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тысяч швейцарских франков, а в этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обосновании российской стороной виновности Тельмана», — объяснила Русакова. По ее словам, именно это решение, представленное суду в Черногории, стало основной причиной отказа страны выдать бизнесмена России.

Ранее Следственный комитет России (СКР) потребовал разобраться в основаниях отказа Черногории в выдаче Исмаилова. В СКР заявили, что «не могут согласиться» с этим решением.

1 октября стало известно, что Исмаилова задержали в Подгорице, где он жил в частном арендованном особняке. Позже бизнесмену предоставили политическое убежище.

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.