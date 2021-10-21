Найден дом посреди океана без душа и туалета

Дом без ванной комнаты на острове в Атлантическом океане продадут за 339 тысяч долларов

В США недалеко от побережья штата Мэн решили продать дом на отдельном острове Дак-Леджес посреди Атлантического океана. Как пишет портал Daily Mail, недвижимость подойдет людям, готовым к суровым условиям проживания, — в доме нет душа, а ходить в туалет придется в кабинку на улице.

Двухэтажный коттедж расположен на участке в 4500 квадратных метров. В нем всего две комнаты — спальня и кухня-гостиная, из всех окон которых открывается вид на собственный пляж и океан. Внутри есть необходимая мебель и подключен Wi-Fi, но нет ванной комнаты и уборной.

В найденном объявлении о продаже написано, что к берегу острова часто приплывают тюлени — так что «жильцам всегда будет весело». За участок и дом будущие собственники должны заплатить 339 тысяч долларов. Владельцы коттеджей на соседних островах признались, что жить без возможности принять горячую ванну или душ не очень комфортно — до ближайшей кабинки придется преодолеть довольно большое расстояние, а мыться в океане не позволяют погодные условия. Средняя температура зимой в регионе колеблется от минус трех до минус девяти градусов Цельсия.

Риелторы считают, что такой вариант жилья подойдет любителям природы и катания на каяках — до ближайшего города придется добираться на яхте, а до пристани от дома необходимо десять минут плыть на лодке. Однако агенты по недвижимости уверены, что отсутствие удобств компенсирует уникальная локация с красивым пейзажем.

В начале июля огромный особняк для богатых отшельников выставили в штате Техас. Шикарный дом в горах с винным погребом, бассейном и кинотеатром решили продать за 13 миллионов долларов. Площадь недвижимости 1,7 тысячи квадратных метров, а из окон открывается вид на озеро Трэвис.