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20:46, 16 января 2024Бывший СССР

Порошенко потребовал полмиллиона гривен моральной компенсации

Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал полмиллиона гривен моральной компенсации за отказ выпустить его из страны. Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на источники.

«Порошенко подал в суд на 7-й пограничный Карпатский отряд Госпогранслужбы Украины. Политик требует 500 тысяч гривен моральной компенсации за то, что его в прошлом году не выпустили за границу на встречу с (…) премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», — сказано в материале.

Уточняется, что 17 января Львовский окружной административный суд рассмотрит дело. По данным Zaxid.net, заседание начнется в 16:00 по местному времени.

В начале декабря Порошенко отказались выпускать за границу. Он рассказал, что отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в Польшу. Кроме того, политик указал на возможную связь произошедшего с офисом президента.

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      Кристина Есикова
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