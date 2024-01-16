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09:40, 16 января 2024Россия

Приехавший из Австрии шестилетний мальчик пропал в российском городе

Ngs.ru: приехавший с матерью из Австрии 6-летний мальчик пропал в Новосибирске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Шестилетний мальчик из Австрии, приехавший в Россию вместе с матерью, пропал в Новосибирске. Об этом сообщил городской портал Ngs.ru.

По сведениям издания, ребенок освоил русский язык. Его мать является уроженкой Сочи, пояснили в пресс-службе управления судебных приставов российского региона.

Предположительно, мать с сыном могли остановиться в Калининском районе, где проживает тетя женщины, или же отправиться к родственникам в Краснодарский край. Других подробностей об исчезновении женщины и несовершеннолетнего иностранного гражданина портал не привел.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал на неделю. Родственница юноши пояснила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда тот выходил из подъезда во Вторчермете. Женщина отметила, что последний раз несовершеннолетнего видели в городе Иваново.

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      Анна Щербакова
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