Приехавший из Австрии шестилетний мальчик пропал в российском городе

Ngs.ru: приехавший с матерью из Австрии 6-летний мальчик пропал в Новосибирске

Шестилетний мальчик из Австрии, приехавший в Россию вместе с матерью, пропал в Новосибирске. Об этом сообщил городской портал Ngs.ru.

По сведениям издания, ребенок освоил русский язык. Его мать является уроженкой Сочи, пояснили в пресс-службе управления судебных приставов российского региона.

Предположительно, мать с сыном могли остановиться в Калининском районе, где проживает тетя женщины, или же отправиться к родственникам в Краснодарский край. Других подробностей об исчезновении женщины и несовершеннолетнего иностранного гражданина портал не привел.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал на неделю. Родственница юноши пояснила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда тот выходил из подъезда во Вторчермете. Женщина отметила, что последний раз несовершеннолетнего видели в городе Иваново.