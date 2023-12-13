Российский подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал

E1.ru: в Екатеринбурге подросток сел в машину к незнакомцу и пропал на неделю

В Екатеринбурге 15-летний подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал на неделю. О ходе поисков рассказала уральскому порталу E1.ru родственница юноши.

Россиянка пояснила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда школьник выходил из подъезда на Вторчермете. Она отметила, что последний раз несовершеннолетнего видели в городе Иваново.

«Может находиться в Тверской или Ивановской области. Ни с кем на связь не выходил», — добавила она.

Исчезнувший подросток воспитывается в полной многодетной семье с четырьмя детьми. Конфликтов с родителями и в школе у него никогда не было.

«Он тихий и спокойный ребенок, мы про него никогда бы не могли подумать, что он сбежит», — резюмировала родственница мальчика, подчеркнув, что его продолжают искать волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии нашли пропавшего по дороге на экзамены 17-летнего подростка. Старшеклассника реанимировать не удалось.