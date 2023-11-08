Пропавшего по дороге на экзамены российского подростка нашли спустя полгода

Ufa1.ru: в Башкирии нашли пропавшего по дороге на экзамены 17-летнего подростка

В Башкирии спустя полгода нашли 17-летнего подростка, который пропал по дороге на экзамены. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям издания, юноша исчез в конце мая, спустя три дня мать россиянина обратилась в полицию и к волонтерам.

По ее словам, школьник ушел из дома бабушки на улице Центральной в деревне Юлдашево. Родственникам он объявил, что отправляется на экзамены в село Новобелокатай, однако на учебе он не появился. С этого момента старшеклассник перестал выходить на связь.

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» в ноябре заявили, что найденного подростка спасти не удалось. Глава Белокатайской администрации Масхут Минигалин в беседе с порталом отметил, что сейчас проводятся следственные действия. Других деталей он не привел.

Ранее сообщалось, что жители Улан-Удэ нашли на улице полуголого 12-летнего мальчика с психическим расстройством. Подросток оказался из благополучной семьи, его передали матери.