Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 8 ноября 2023Россия

Пропавшего по дороге на экзамены российского подростка нашли спустя полгода

Ufa1.ru: в Башкирии нашли пропавшего по дороге на экзамены 17-летнего подростка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии спустя полгода нашли 17-летнего подростка, который пропал по дороге на экзамены. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По сведениям издания, юноша исчез в конце мая, спустя три дня мать россиянина обратилась в полицию и к волонтерам.

По ее словам, школьник ушел из дома бабушки на улице Центральной в деревне Юлдашево. Родственникам он объявил, что отправляется на экзамены в село Новобелокатай, однако на учебе он не появился. С этого момента старшеклассник перестал выходить на связь.

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» в ноябре заявили, что найденного подростка спасти не удалось. Глава Белокатайской администрации Масхут Минигалин в беседе с порталом отметил, что сейчас проводятся следственные действия. Других деталей он не привел.

Ранее сообщалось, что жители Улан-Удэ нашли на улице полуголого 12-летнего мальчика с психическим расстройством. Подросток оказался из благополучной семьи, его передали матери.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам». Какова позиция России?

      Определено повышающее риск деменции количество часов за компьютером в сутки

      Россияне резко отвернулись от «вторички»

      Россиянин описал поездку с семьей в Дагестан фразой «у всех началась сыпь»

      В России рассказали о страхе США перед российской «Булавой»

      Байдена проинформировали о попытках размещения военной базы Китая

      В МИД рассказали о попытках Запада переманить партнеров России в Средней Азии

      Ученые испугались рекордной жары в октябре

      Россиянка негативно отозвалась о военкоре и попала под следствие

      Белый дом предостерег Израиль от оккупации Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости