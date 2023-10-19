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13:51, 19 октября 2023Россия

Россияне нашли на улице полуголого психически нездорового ребенка

На остановке в Улан-Удэ нашли полуголого 12-летнего мальчика

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители Улан-Удэ нашли на улице полуголого 12-летнего мальчика с психическим расстройством. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации издания, прохожие заметили почти полностью раздетого ребенка на городской остановке общественного транспорта 19 октября около 13:00. Согласно данным из открытых источников, температура воздуха в этот момент составляла шесть градусов тепла.

Как пишет канал, полицейские оперативно разыскали родителей ребенка. Подросток оказался из благополучной семьи. Со слов матери мальчика, он сбежал на улицу, когда женщина отвлеклась на дела по дому.

Ранее в Казани прохожие заметили гулявшего по улице в мороз полуголого ребенка. Несмотря на минусовую температуру, из одежды на нем были только ботинки и брюки.

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    Константин Лысяков
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