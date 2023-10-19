Россияне нашли на улице полуголого психически нездорового ребенка

На остановке в Улан-Удэ нашли полуголого 12-летнего мальчика

Жители Улан-Удэ нашли на улице полуголого 12-летнего мальчика с психическим расстройством. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации издания, прохожие заметили почти полностью раздетого ребенка на городской остановке общественного транспорта 19 октября около 13:00. Согласно данным из открытых источников, температура воздуха в этот момент составляла шесть градусов тепла.

Как пишет канал, полицейские оперативно разыскали родителей ребенка. Подросток оказался из благополучной семьи. Со слов матери мальчика, он сбежал на улицу, когда женщина отвлеклась на дела по дому.

Ранее в Казани прохожие заметили гулявшего по улице в мороз полуголого ребенка. Несмотря на минусовую температуру, из одежды на нем были только ботинки и брюки.