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19:22, 16 февраля 2023Россия

В российском городе очевидцы заметили гуляющего в холод полуголого ребенка

В Казани очевидцы заметили полуголого ребенка, который гулял по улице в холод

В Казани очевидцы заметили полуголого ребенка, который вечером в холод гулял по улице. Соответствующее видео опубликовало издание «Казанские ведомости».

По данным издания, мальчика, гуляющего без родителей, заметили в казанском микрорайоне «Салават Купере» в районе улицы генерала Махмута Гареева. Несмотря на минусовую температуру, из одежды на ребенке были только ботинки и брюки. Выше пояса он был раздет.

«Он у вас вот так гулял один в одиннадцать ночи. В снегу вот так валялся. Это нормально?» — задал вопрос автор видео мужчине, который вместе с ребенком ждал лифт в подъезде.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Татарстанской области Ирина Волынец заявила, что взяла ситуацию на контроль. «Ситуация очень тревожная. Мы сделали соответствующий запрос, я взяла ситуацию на контроль», — приводит «Подъем» слова омбудсмена.

Ранее в селе Петровка в Якутии пьяная местная жительница избила и выгнала раздетым на мороз своего сына из-за того, что ребенок не доделал уроки. После всех издевательств матери ребенку потребовалась госпитализация.

Никита Абрамов
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