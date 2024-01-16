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19:03, 16 января 2024Бывший СССР

Евросоюз проверит законы Украины на соответствие европейским

Офис Зеленского: Евросоюз проверит законы Украины на соответствие европейским

Фото: Stefan Wermuth / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) проверит законодательство Украины на соответствие своим законам. Об этом договорились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский, следует из заявления его офиса.

«Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Давосе договорились о начале проверки украинского законодательства в рамках переговоров относительно членства Украины в ЕС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС. Кроме того, они отметили важность разблокирования решения о предоставлении Киеву помощи Евросоюзом на сумму 50 миллиардов евро.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Европейская комиссия готова пойти на уступки Венгрии, чтобы достичь компромисса по финансовой поддержке Киева.

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      Кристина Есикова
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