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19:33, 16 января 2024Забота о себе

Психиатр назвал самый опасный для ментального здоровья возраст

Психиатр Гилев: самые тяжелые психические расстройства стартуют до 30 лет

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Самые тяжелые психические расстройства стартуют в молодом возрасте, рассказал ведущий YouTube-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева», врач-психиатр Артем Гилев. Самый опасный для ментального здоровья возраст он назвал в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, до 30 лет у человека могут проявиться шизофрения и биполярное аффективное расстройство (БАР). «Людей старше 40 лет, которым бы впервые поставили диагноз "шизофрения", практически нет. В 50-60 лет — и подавно. Так что пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний действительно приходится на 16-17 или 25-30 лет», — уточнил он. Врач добавил, что это объясняется генетикой и особенностями механизма развития таких болезней.

В старшем возрасте, продолжил он, выше риск нейродегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, сосудистой деменции. «А вот устойчивость к нервным, тревожным расстройствам во многом зависит от того, сколько стрессов перенес человек. Чем больше он их пережил до текущего момента, тем хуже прогноз. Увы, никакое привыкание, адаптация невозможны», — указал Гилев.

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Эксперт подчеркнул, что психику расшатывает каждое новое нервное потрясение. Поэтому, допустил психиатр, возможно, что пожилой человек, у которого в жизни было меньше травмирующих событий и «лучше» генетика, будет психически устойчивее, чем 30-летний человек трудной судьбы.

Ранее психиатр Сара Вохра предупредила, что неожиданным последствием развода может стать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). По ее словам, психологические проявления этого травмирующего события могут сохраняться дольше, чем некоторые ожидают, и могут привести к развитию клинической депрессии, тревоги и ПТСР, проявляющихся в виде приступов паники и членовредительства.

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      Александра Лисица
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