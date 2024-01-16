Психиатр назвал самый опасный для ментального здоровья возраст

Психиатр Гилев: самые тяжелые психические расстройства стартуют до 30 лет

Самые тяжелые психические расстройства стартуют в молодом возрасте, рассказал ведущий YouTube-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева», врач-психиатр Артем Гилев. Самый опасный для ментального здоровья возраст он назвал в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, до 30 лет у человека могут проявиться шизофрения и биполярное аффективное расстройство (БАР). «Людей старше 40 лет, которым бы впервые поставили диагноз "шизофрения", практически нет. В 50-60 лет — и подавно. Так что пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний действительно приходится на 16-17 или 25-30 лет», — уточнил он. Врач добавил, что это объясняется генетикой и особенностями механизма развития таких болезней.

В старшем возрасте, продолжил он, выше риск нейродегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, сосудистой деменции. «А вот устойчивость к нервным, тревожным расстройствам во многом зависит от того, сколько стрессов перенес человек. Чем больше он их пережил до текущего момента, тем хуже прогноз. Увы, никакое привыкание, адаптация невозможны», — указал Гилев.

Эксперт подчеркнул, что психику расшатывает каждое новое нервное потрясение. Поэтому, допустил психиатр, возможно, что пожилой человек, у которого в жизни было меньше травмирующих событий и «лучше» генетика, будет психически устойчивее, чем 30-летний человек трудной судьбы.

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