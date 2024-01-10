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11:03, 10 января 2024Забота о себе

Психиатр предупредила о неожиданном последствии развода

Фото: Enq 1998 / Unsplash

Раздельное проживание, развод, суды за имущество и опеку над детьми могут нанести серьезные психологические травмы обоим супругам, предупредила психиатр Сара Вохра. В комментарии для Women's Health специалистка рассказала, что неожиданным последствием развода может стать даже посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Во время развода каждая сторона может находиться на эмоциональных американских горках, констатировала Вохра. Сначала человек может испытывать горе, шок, гнев, отчаяние и даже непринятие случившегося, объяснила психиатр.

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«Эти психологические проявления могут сохраняться дольше, чем некоторые ожидают, и могут привести к развитию клинической депрессии, тревоги и ПТСР, которые могут проявляться в виде приступов паники и членовредительства», — прокомментировала она.

По словам психиатра, такие симптомы могут испортить общение с близкими, друзьями и коллегами. В таком случае, может потребоваться психологическое лечение или лекарства, подытожила Вохра.

Ранее психотерапевт Эбигейл Мейкпис назвала неочевидные симптомы несчастливых браков. В частности, она заявила, что в таких союзах мужья и жены обвиняют друг друга в своих несчастьях и неудачах.

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      Алиса Дмитриева
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