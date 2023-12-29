Названы неочевидные причины несчастливых браков

Психотерапевт Мейкпис: сравнения и обвинения делают супругов несчастными

Сравнения, взаимные обвинения и даже появление детей могут сделать супругов несчастными, полагают психотерапевт по вопросам брака и семьи Эбигейл Мейкпис и клинический психолог Николь Сондерс. Неочевидные причины несчастливых браков они назвали изданию HuffPost.

Мейкпис уверена, что привычка сравнивать себя с другими легко сделает несчастным кого угодно. Она призвала не пытаться сделать свою семью похожей на картинку в журнале или социальных сетях. Гораздо продуктивнее, по мнению психотерапевта, чаще думать о совместных достижениях и переменах. Также Мейкпис считает бесполезным и разрушительным обвинять партнера в своих несчастьях и неудачах.

Помните, что каждый сам несет ответственность за свое счастье. Понимание этого поможет уменьшить гнев и неудовлетворенность, а также позволит обоим работать ради собственной радости Эбигейл Мейкпис психотерапевт по вопросам брака и семьи

Сондерс добавила, что не только ошибки в общении делают партнеров несчастными. По ее словам, большинство семей переживают трудный период после рождения ребенка. Иногда с этого момента начинаются разногласия, которые приводят к разводу, отметила специалистка. Чтобы не доводить до такого, Сондерс рекомендовала каждый день проводить немного времени наедине друг с другом — поговорить 15 минут за чашкой кофе, полежать обнявшись перед сном. «Нужно находить время для секса и близости, учитывая ограничения энергии и времени», — дала совет Сондерс.

Кроме того, специалистка уверена: сохранить счастливый брак невозможно, если ставить себя на последнее место и жертвовать личными интересами и устремлениями. По ее мнению, люди становятся лучше и внимательнее в отношениях, если регулярно заботятся о себе и находят время для любимых увлечений.

Ранее клинический психолог, психотерапевт Марк Краснощеков назвал способы защититься от вмешательства свекрови в личную жизнь. По его мнению, чтобы мать мужа реже интересовалась семьей сына, с ней можно поговорить или предложить записаться в кружок.