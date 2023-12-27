Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 27 декабря 2023Забота о себе

Названы способы защититься от вмешательства свекрови в личную жизнь

Психолог Краснощеков: свекровь может вмешиваться в семейную жизнь сына от скуки

Фото: Unsplash

Вмешательство матери в личную жизнь своего уже взрослого ребенка опасно для отношений, заверил клинический психолог, психотерапевт Марк Краснощеков. Причем некоторые женщины могут делать это из-за скуки. Способы защититься от назойливого вмешательства свекрови в семейную жизнь сына и невестки эксперт назвал «Ленте.ру».

Для начала психолог порекомендовал поговорить со свекровью, которая принимает слишком активное участие в жизни взрослого ребенка, и понять ее позицию: как она относится к его отношениям и что ей в них не нравится. Причем, по словам эксперта, разговор нужно проводить в подходящее время, когда все спокойны. Диалог должен быть уважительным с обеих сторон, добавил он.

Любая мать переживает за своего ребенка, пусть даже и взрослого. Это нормально. Поэтому вы можете поделиться со свекровью своими чувствами к ее сыну. Порой это успокаивает мать любимого человека

Марк Краснощековклинический психолог, психотерапевт

Случается, что свекровь вмешивается в семейную жизнь сына от скуки, продолжил психотерапевт. В этой ситуации можно свекрови предложить занятия в кружке, отдохнуть где-нибудь, заняться садоводством на даче. Так у женщины сместится фокус внимания на другой объект и вмешательство, если не исчезнет полностью, то снизится в любом случае, заверил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Люди смогут любить» Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
«Люди смогут любить»Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
6 сентября 2020
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

По мнению эксперта, необходимо также сообщить о происходящем супругу. Любящий и понимающий мужчина не будет избегать проблемы. Заодно это поможет проверить отношение мужчины к супруге, добавил Краснощеков.

«Порой борьба с вмешательством в отношения со стороны матери укрепляют отношения с партнером, поскольку они на одной волне пытаются противостоять этому натиску, помогая друг другу», — подвел итог психотерапевт.

Ранее Марк Краснощеков высказался о браках, в которых муж и жена не занимаются сексом. Он отметил, что это норма при условии, что супругов все устраивает.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Тимошенко обратилась к Зеленскому из-за кризиса на Украине. О чем она попросила президента?

      Раскрыты секреты работы банков

      Митя Фомин рассказал о жизни в криминальном районе Чикаго в 90-е

      Украине предрекли массовое бегство граждан из страны

      Стало известно о возможном получении Украиной первых истребителей F-16

      В России появился памятник коту-пожарному Семену

      Польша ликвидирует государственные СМИ

      Пушилин высказался о вынесенном ему украинским судом приговоре

      Минтруд сообщил о накоплении трудового стажа у участников спецоперации

      Звезда «Красной Шапочки» сравнила Ивлееву с проституткой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости