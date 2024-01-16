Путин объяснил возвращение многих россиян обратно

Президент Путин связал возвращение россиян с традиционными ценностями

Многие россияне начали возвращаться в связи с тем, что людям с традиционными ценностями трудно жить и растить детей в некоторых странах Запада. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», — пояснил он.

В связи с этим, продолжил президент, многие из уехавших возвращаются или думают вернуться обратно. Говоря о трудностях жизни людей с традиционными ценностями на Западе, Путин добавил, что Россия делает все для сохранения этих ценностей.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался о возможном возвращении уехавших граждан в Россию. Он объяснил, что те, кто не стал покидать Россию, «болеют душой» за свою страну и всегда примут тех, кто запутался. При этом тем, кто «разинул рот» на свою страну, будет очень сложно объясниться перед остальными людьми и это станет для них большой проблемой.