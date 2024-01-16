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19:24, 16 января 2024Мир

Путин обвинил США в фальсификации выборов президента

Путин: в США фальсифицируют выборы президента через голосование по почте
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В США фальсифицируют президентские выборы через голосование по почте, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«В Штатах фальсифицировали предыдущие выборы. Через голосование по почте. Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за 10 долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все», — сказал глава государства.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа ответил на заявления Агентства национальной безопасности США и ФБР об угрозе вмешательства в американские выборы в 2024 году. «Это очередная попытка обвинить в чем-то нас, чтобы в случае чего оправдать свои ошибки. Мы никогда не вмешивались в выборы в США, в других странах», — подчеркнул он.

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      Виктория Кондратьева
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