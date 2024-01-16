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20:49, 16 января 2024Россия

Путин отреагировал на обращение на прямой линии с отказом голосовать за него

Президент Путин об обращении с отказом голосовать за него: важна обратная связь

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение к прямой линии с отказом голосовать за него на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны, слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким — небольшое, но в заключении было написано: "Не буду за вас голосовать"», — пояснил он.

Глава государства отметил, что для него всегда важна обратная связь. Кроме того, сказал он, нерешенных проблем больше, чем решенных. Путин добавил, что властям нужно еще многое сделать. Также он считает, что нельзя воспринимать критику болезненно.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.

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