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11:16, 16 января 2024Россия

Путин поздравил главу приграничного с Украиной региона с юбилеем

Президент России Путин поздравил белгородского губернатора Гладкова с 55-летием
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с юбилеем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

15 января Гладкову исполнилось 55 лет.

Помимо этого, президент обсудил с главой Белгородской области ситуацию в регионе, добавил Песков.

В период проведения специальной военной операции Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 30 декабря украинские войска нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. После этого из города в другие регионы вывезли более 2000 детей.

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      Алан Босиков
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