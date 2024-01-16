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09:43, 16 января 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин избил знакомого в лифте и был задержан

В Ленобласти полиция задержала мужчину, избившего знакомого в лифте в Мурино

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который избил знакомого в лифте дома в Мурино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

Нападавшим оказался 36-летний безработный гражданин одной из соседних стран. Ранее он привлекался к административной ответственности, в частности, за распитие спиртного и мелкое хулиганство.

Сейчас правоохранители составили в отношении задержанного административный протокол за мелкое хулиганство и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В отделении полиции мужчина признался, что 13 января во время пьянки поссорился с соседом. После этого он избил его.

Ранее в Благовещенске охранник бара избил посетителя и случайно столкнул его в шахту лифта.

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