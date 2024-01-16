Пьяный российский полицейский устроил ДТП и попал под служебную проверку

В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибла женщина

Сотрудник полиции устроил ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра), в результате одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, все произошло утром в воскресенье, 14 января, на трассе Сургут — Нижневартовск. 27-летний водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Terrano. В результате аварии 49-летняя женщина-пассажир второго автомобиля не выжила, а водитель первого получил телесные повреждения различной тяжести.

Установлено, что за рулем автомобиля Toyota находился сотрудник МОМВД России «Нижневартовский», в отношении него составлено два протокола об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.37 («Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности») и 12.6 («Нарушение правил применения ремней безопасности») КоАП РФ. В отношении силовика назначена служебная проверка, по итогам которой он будет уволен. Кроме того, по факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом в состоянии опьянения») УК РФ. Как уточняет региональное управление Следственного комитета, водитель выехавшей на встречную полосу машины был пьян.

Ранее суд в Якутии заключил под стражу оперуполномоченного, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.