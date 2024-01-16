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19:02, 16 января 2024Путешествия

Раскрыто число находящихся на затопленном из-за циклона Маврикии россиян

АТОР: на Маврикии находится около тысячи российских туристов

Фото: Intish Howlodhur / Reuters

Около тысячи граждан России могут в настоящее время отдыхать на затопленном из-за циклона Маврикии. Число находящихся на острове россиян раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет РИА Новости.

«На данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности — в отелях», — заявили в АТОР.

Уточняется, что жалоб или просьб досрочно прервать отдых в африканской курортной стране от отечественных туристов туроператорам не поступало.

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«Аэропорт Маврикия закрыт, но на рейсы "Аэрофлота" из Москвы это пока не повлияло: вылет следующего рейса ожидается только 17 января, в среду, — пояснили в ассоциации. — Соответственно, на Маврикий он прилетит только утром в четверг».

Ранее отдыхающих на Маврикии российских туристов призвали соблюдать меры предосторожности в связи с обрушившимся на курортную африканскую страну циклоном «Белаль». В посольстве России в Порт-Луи сообщили, что все еще сохраняется опасность, связанная с сильным ветром, большими волнами и последствиями наводнения.

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      Фариза Бацазова
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